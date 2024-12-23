Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей

Вознесенский тракт в Казани вновь на слуху: правительство России решило выделить дополнительные 10 миллиардов рублей на завершение его строительства.

Глава правительства Михаил Мишустин дал добро на использование средств из резервного фонда, что подчеркивает важность данного проекта для региона.

На сегодняшний день участок дороги, который соединяет проспект Победы и трассу М-7 «Волга», готов уже на 79%. Это значит, что долгожданная артерия движения постепенно приближается к своему завершению.

Изначально планировалось открыть платный участок тракта для автолюбителей до конца года. По предварительным данным, проезд для легковых автомобилей обойдется в 176 рублей. Этот шаг не только улучшит транспортную инфраструктуру, но и облегчит движение по городу, открывая новые возможности для жителей и гостей Казани, сообщает КП Казань.