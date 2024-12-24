Минэкологии РТ приглашает на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек

Минэкологии РТ приглашает юных защитников природы на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек «Эколята – друзья пернатых».

С 26 декабря у вас будет замечательная возможность проявить свою любовь к окружающему миру, создавая уникальные кормушки для птиц.

Участие открыто для всех желающих: от самых юных до старшеклассников. Вам нужно лишь собрать свои идеи в одну удивительную кормушку и подготовить небольшую презентацию, рассказывающую о вашем творении.

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