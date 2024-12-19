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Казань вошла в топ городов, жители которого делегируют звонки цифровому секретарю

МТС, цифровая экосистема, провела опрос пользов...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС, цифровая экосистема, провела опрос пользователей смартфонов об их мобильных привычках. Аналитики выяснили, что татарстанцы и жители других российских регионов в 2,5 раза чаще стали переводить телефонные разговоры на голосовых помощников. Главными причинами для этого опрошенные назвали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Казань, наряду со столичными регионами и миллионниками, оказалась в десятке городов, жители которых чаще всего пользовались цифровым секретарем МТС.

В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что перевод звонков позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному помощнику.

При этом аналитики отмечают, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Татарстанцы в возрасте 35-55 лет преимущественно склонны разговаривать по телефону, в то время как молодое поколение (14-30 лет) использует для общения мессенджеры и голосовые сообщения. Если сравнивать женщин и мужчин, «слабый пол» оказался более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% респонденток признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки. Мужчины же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы – среди них аналогичный показатель составил лишь 20%.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры, с которой могут помочь специальные цифровые решения. Так, результаты опроса показали, что 70% опрошенных часто сталкивались с необходимостью отвлекаться на звонки, которые оказались неважными. При этом 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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