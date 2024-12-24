На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера

Сегодня на улице Парковой произошел инцидент, когда 64-летний водитель автомобиля Шкода Кодиак сбил пожилого пешехода.

В настоящее время устанавливается личность пострадавшего дедушки, который, к счастью, не обратился за медицинской помощью. Сотрудники ГАИ Казани быстро среагировали на происшествие, оперативно нашли водителя и оформили необходимые административные документы. Этот случай вновь подчеркивает важность внимательного отношения к правилам дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов, сообщает Татар-Информ.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

Читайте также: Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама