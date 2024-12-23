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Жители ЖК «Лазурные небеса» распродают свои квартиры

Жители жилого комплекса «Лазурные небеса» начал...

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Жители жилого комплекса «Лазурные небеса» начали массово выставлять свои квартиры на продажу после недавней атаки беспилотника.

Этот инцидент оставил заметный след на рынке недвижимости Казани.

На популярном сервисе бесплатных объявлений появилось предложение о продаже пятикомнатной квартиры, расположенной на 16 этаже с общей площадью в 233 квадратных метра и ценником в 105 млн рублей.

Собственник квартиры подчеркнул, что ремонт делался исключительно для себя и был выполнен по проекту дизайнера из Дубая. Он с гордостью отметил, что никто еще не успел насладиться новым интерьером, так как квартира только что готова к заселению.

Кроме того, в «Лазурных небесах» можно найти и другие предложения: всего на продажу выставлены четыре квартиры различной площади и стоимости. Каждая из них обещает стать шикарным уголком для новых владельцев, если не побоятся рисков, связанных с недавними событиями, сообщает АиФ Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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