Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Вечером вторника, 24 декабря, Казань столкнулась с настоящим транспортным коллапсом: пробки достигли критического уровня в 9 баллов.

Очевидцы делятся своими впечатлениями, а сервис Яндекс. Карты подтверждает информацию, показывая, что практически все центральные улицы города стали бордовыми от заторов.

Лишь Кировский, Московский и Приволжский районы избежали участи быть зажатыми в плотных потоках автомобилей. Наиболее сложная ситуация сложилась в Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах, где движение буквально встало на месте, сообщает KazanFirst.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

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