В Минэкологии РТ подвели итоги работы Научно-технического совета

В Министерстве экологии состоялось знаковое итоговое заседание Научно-технического совета, которое прошло под руководством министра Александра Шадрикова.

На встрече были озвучены результаты работы за текущий год и намечены амбициозные планы на будущее.

Александр Шадриков подчеркнул важность вклада научного сообщества в развитие экологической и геологической сферы, отметив активное участие членов совета в рассмотрении различных проектов. В завершение заседания министр выразил свою благодарность за продуктивное сотрудничество, вручив Благодарственные письма от Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана участникам совета. Это событие стало ярким аккордом в работе ведомства, подтверждающим значимость совместных усилий в защите природы и её ресурсов.