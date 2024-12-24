В городе Менделеевске открылся офис ВТБ
Фото: пресс-служба ВТБ
Отделение расположено в центре города, на ул. Бурмистрова, 2. В шаговой доступности находятся районная больница, кинотеатр «Юность», дом культуры имени Гассара. В офисе «легкого» формата можно оформить банковские продукты для физических лиц, получить финансовую консультацию.
Интерьер офиса включает зоны обслуживания для клиентов с комфортной мягкой мебелью. Специалисты проводят операции на ноутбуках, их можно подтвердить с помощью мобильного приложения. Сотрудники помогут посетителям оформить дебетовые и кредитные карты, кредиты, вклады, настроить мобильное приложение, подключить сервисы по оплате ЖКУ, детских садов и других услуг. В зоне самообслуживания установлен банкомат.
«Открытие офиса в Менделеевске стало долгожданным событием. Мы знаем, что несмотря на развитие цифровых сервисов, людям важно живое общение со специалистами банка. Это уже 38-я точка продаж банка в Татарстане и третья, открытая в этом году. В ближайшие три года мы будем расширять нашу сеть отделений, планируем запускать «легкие» или небольшие офисы в городах с населением от 30 тысяч человек, чтобы сделать финансовые услуги более доступными. Открытие таких отделений, развитие выездного сервиса и онлайн-банкинга сегодня находятся в зоне нашего особого внимания», — отмечает управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент Марьям Давлетшина.
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