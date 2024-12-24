В городе Менделеевске открылся офис ВТБ

Отделение расположено в центре города, на ул. Бурмистрова, 2. В шаговой доступности находятся районная больница, кинотеатр «Юность», дом культуры имени Гассара. В офисе «легкого» формата можно оформить банковские продукты для физических лиц, получить финансовую консультацию.

Интерьер офиса включает зоны обслуживания для клиентов с комфортной мягкой мебелью. Специалисты проводят операции на ноутбуках, их можно подтвердить с помощью мобильного приложения. Сотрудники помогут посетителям оформить дебетовые и кредитные карты, кредиты, вклады, настроить мобильное приложение, подключить сервисы по оплате ЖКУ, детских садов и других услуг. В зоне самообслуживания установлен банкомат.