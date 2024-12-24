В Татарстане завершился конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

Проект РКПБ, ориентированный на предоставление медико-психологической помощи детям и подросткам, удостоен звания лауреата конкурса 2024 года, а также получил диплом в престижном конкурсе «100 лучших товаров России» в своей категории.

Особое признание досталось Раилю Гарипову, руководителю психологической службы «Линия надежды» РКПБ, который был награждён почётным знаком «Отличник качества».

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

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