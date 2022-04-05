В Челябинске 14-летний мальчик в ходе обычной ссоры со своим товарищем забил друга до смерти. Как сообщает Следственный комитет региона на своем официальном сайте, 15-летний оппонент школьника получил множество ударов в разные части тела.

Подросток бил друга до тех пор, пока тот не перестал шевелиться и подавать признаков жизни. Тело он бросил в сугробе и сбежал.

Труп ребенка нашли жители микрорайона.

Следователи намерены предъявить школьнику обвинения и решить вопрос с мерой пресечения для него.