Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов в интервью агентству "Прайм" высказал свои прогнозы относительно вероятности глобального продовольственного кризиса на фоне санкций.

Эксперт считает, что кризис будет вызван не столько самими санкциями, сколько нарушениями хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений.

Также сыграет роль удорожание энергоносителей. Россия - один из основных экспортеров базовых видов сырья для производства зерна, удобрений, и сейчас, под санкциями, она не может компенсировать сложившийся дефицит.

Глобальный продовольственный кризис затронет все страны, и тяжелее всего придется привыкшим к комфорту Европе и США.

Профессор уверен, что полностью заменить российское сырье на рынке продовольствия сейчас невозможно, нет альтернатив.

28 марта в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза "катастрофического голода" из-за кризиса на Украине. Специалисты также заявили о росте цен во всем мире на базовые продукты питания.