Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 морских пехотинцев ВСУ сдались в российский плен в Мариуполе.

"267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооружённым силам", — написал Кадыров в своём Telegram.

Кадыров отметил, что парни из украинского батальона приняли совершенно правильное о осознанное решение. В очередной раз Кадыров попросил остальных украинских солдат последовать примеру коллег и сложить оружие. Это поможет избежать ненужных жертв и потерь.

Неизвестно, заставит ли Кадыров извиняться пленных морпехов, но до этого он публиковал видео, на котором пленные неонацисты приносили свои искренние извинения народам Украины и России и каялись.