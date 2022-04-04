Талия Миннуллина родила сына, а российского спецназовца приняли за украинца: Главное на 4 апреля

Призывы Медведева отличать патриотов от предателей, выплаты семьям погибших на Украине татарстанцев и ритуальная фирма, забывшая выкопать оплаченную могилу – о самом интересном за лень поведает вечерний дайджест.

Дмитрий Медведев призвал научиться отличать лица патриотов от лиц предателей

Ранее с подобным заявлением выступал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (Подробности).

"Обозвали Бандерой": российского спецназовца приняли за украинца и сильно избили

Сложно сказать, чем именно, но он сразу не понравился троим мужчинам-посетителям кафе (Подробности).

Семьям погибших на Украине татарстанцев решено выплатить по 2 миллиона рублей

Также ежемесячно каждый член семьи погибшего будет получать пособие (Подробности).

Ритуальная фирма в Челнах взяла деньги за организацию похорон, но забыла выкопать могилу

«Стоят ритуальщики, как на базаре, и предлагают свои услуги, не дают даже подойти к моргу и узнать информацию у медперсонала», - раскритиковал их челнинец (Подробности).

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина родила мальчика

В конце лета прошлого года стало известно, что Талия Минуллина вышла замуж за генерального менеджера ХК "Ак Барс" Марата Валиуллина (Подробности).