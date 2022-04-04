В Брянской области в городе Новозыбков российского спецназовца из спецполка Москвы приняли за украинца и сильно избили, сообщает Baza. Максим Селезнёв приехал в город в учебный отпуск и заглянул в минувшие выходные в кафе "Терракота".

Сложно сказать, чем именно, но он сразу не понравился троим мужчинам-посетителям кафе. Они обозвали военного "Бандерой" и "хохлом", их не убедил даже российский паспорт парня.

Они разорвали его паспорт, сломали спецназовцу ноги, нос, порезали ножом обе руки. Его доставили в местную больницу, сотрудники полиции возбудили дело. Сам пострадавший считает, что били его контрактники, они были одеты в военную форму. Известно, что один из троих нападавших уже задержан.