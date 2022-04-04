По 2 миллиона рублей в качестве материальной помощи получат родные погибших на Украине татарстанцев. Каждая семья, в которой есть погибший участник спецоперации, получить такую сумму, указ об этом подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

"Согласно документу, единовременная выплата составит 2 млн рублей. Это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг Родине", - сообщили в пресс-службе главы республики.

Также семьи погибших получат страховое обеспечение и единовременную выплату из федерального бюджета - 7 миллионов 421 тысячу рублей. Также ежемесячно каждый член семьи погибшего будет получать пособие.