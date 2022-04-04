Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал всех научиться отличать предателей от настоящих патриотов, которые любят Россию. Он написал соответствующий пост в Telegram.

Патриотизм, по мнению Медведева, проявляется не в мыслях, а в действиях.

"У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо", — заявил Медведев.

Ранее с подобным заявлением выступал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал тех, кого считает врагами: тех, кто "стал хаять власть", "нападать на героев из числа военных РФ". Но тех, кто просто не понял, что происходит, испугался и покинул страну, считать предателями Песков отказался. Он назвал их "заблудшими" и отметил, что это - еще не повод сразу "записывать их в пятую колонну".