В Татарстане будут судить троих мужчин, которые, притворившись полицейскими, вымогали деньги у проституток, сообщает пресс-служба Следкома по РТ.

Следователи установили, что в 2020 и 2021 году казанцы приглашали к себе или выезжали сами в гости к женщинам с низкой социальной ответственностью. Они выдавали себя за сотрудников полиции, используя поддельные служебные удостоверения.

Они удерживали женщин и требовали от 50 до 100 тысяч за то, чтобы жрицы любви якобы могли избежать уголовной ответственности. Одна из потерпевших не стала молчать и сама отправилась в полицию. В настоящую полицию.

Двое из троих мужчина ранее были судимы за тяжкие преступления. В отношении лже-полицейских в зависимости от роли каждого возбудили уголовное дело сразу по четырем статьям: подделка документов, мошенничество, незаконное лишение свободы и вымогательство.

Следствие завершено, дело передается в суд, которого обвиняемые ждут под арестом.