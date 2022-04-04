Мусульмане Татарстана смогут собраться на республиканский ифтар 30 апреля. Он состоится в Казани. В этом году ифтар пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Как и в прошлом году, основной площадкой для проведения мероприятия станет МВЦ "Казань ЭКСПО".

Организаторы - Духовное управление мусульман Татарстана, Дирекция стадиона "Ак Барс Арена" и национально-туристический комплекс "Туган авылым".

10-й ифтар в Татарстане соберет около 10 тысяч человек.

В этом году будет привлечено 500 волонтеров от 16 лет и старше.