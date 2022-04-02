Ученые определили группу крови с самым сильным иммунитетом

Известна группа крови, которая обеспечивает ее носителю самый сильный иммунитет. Ученые выяснили это по повышенной способности продуцировать интерферон при вирусных инфекциях.

Интерферонами называются белки, выделяющиеся клетками организма как ответная реакция на вторжение вируса, на бактерии и низкомолекулярные химические соединения.

Так, устойчивее всех к инфекциям являются обладатели четвертой группы. Белок хорошо производился у 92 % испытуемых. Далее в списке – носители третьей группы (91%) и первой группы (80%).

При этом у людей со второй группой крови в 40% случаев способность продуцировать интерферон снижена. Ее обладатели наиболее предрасположены к острым респираторным инфекциям.