Кремль высказался насчет критики гражданина России Депардье насчет спецоперации в Украине

Актер Жерар Депардье раскритиковал военную операцию на Украине. Будучи гражданином России, он все же счел неверными решения российских властей.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что актер просто не до конца разбирается в ситуации.

«Я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит», — цитируют его «Вести».

Напомним, Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. В феврале того же года актер получил звание почётного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном.

Позднее, в 2015 году, Депардье стал персоной нон грата в Украине: ему на 5 лет запретили въезжать в страну.