В Воронеже погиб 16-летний мальчик, тело его нашли в водохранилище, эксперты считают, что он утонул. Сейчас стали известны некоторые подробности смерти мальчика. Он незадолго до смерти отправил подруге интимное видео, а потом начал получать сообщения от шантажиста, который требовал деньги, сообщает Baza.

Странную переписку нашли следователи в телефоне погибшего мальчика. Выяснилось, что подросток познакомился в соцсетях с очаровательной девушкой, влюбился, начал с ней общаться. И как-то девушка попросила его прислать ей интимное видео, парень это сделал.

И вскоре узнал, что девушки не существует, но существует тот, кто писал от ее имени - 21-летний житель Ростова.

Он, получив интимные видео воронежца, начал его шантажировать и требовать 2,5 тыс. руб. Собеседник угрожал, что материал личного характера попадет к родителям парня и всем его знакомым. Деньги, по всей видимости, школьник так и не нашел, и серьезно по этому поводу переживал. Утром он вышел из дома и больше не вернулся, а его тело обнаружили недалеко от ВОГРЭСовского моста.