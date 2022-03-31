В одном из садоводческих товариществ под Рязанью нашли вольеры с десятками бойцовских собак, сообщает Dailystorm со ссылкой на участницу рабочей группы Госдумы по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей Светлану Галактионову.

Зоозащитница рассказала, как хозяева этого "бойцовского клуба" содержали собак как обреченных на смерть.

"Животных не кормили, избивали. Все соседи знали, что там выращивают животных, отбирают тех, кто выживает, и выставляют на бои", - говорит Галактионова.

Хозяин питомника нашел собственный метод определить наиболее сильных животных: он кормил собак сеном, а тех, кто выжил, отбирал, считая их сильными.

"Перевозил их в другое место и там уже дрессировал, выставлял на бои", - отметила Галактионова.