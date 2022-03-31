Жителю Волгограда, приехавшему в РФ из Узбекистана, грозит до 20 колонии за насилие над собственной 2-летней дочкой. Как сообщает ИА "Высота 102", мигранта задержали, уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера возбудили.

В полицию с жалобой на действия мужа обратилась жена мигранта - тоже уроженка Узбекистана. Она случайно узнала, что ее 31-летний супруг надругался над их совместной дочкой посреди ночи в собственном доме. Известно, что семья мигрантов живет в России на законных основаниях, правда, оба нигде не работают.