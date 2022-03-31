Полиция задержала на севере Москвы пенсионера, который угрожал детям пистолетом, обещая прострелить им колени.

Как сообщает "МК", инцидент случился на Ленинградском шоссе. Трое 12-летних школьников играли на детской площадке. Внезапно к ним подошел пожилой мужчина. В одной руке он держал металлический прут, в другой - предмет, очень похожий на пистолет.

Он заявил, что дети ему сильно мешают, а потому он прострелит им колени, если они не перестанут шуметь.

Школьники испугались, убежали и рассказали об инциденте родителям. Вскоре за угрозы был задержан 65-летний пенсионер, ранее судимый за оскорбление сотрудника полиции. У него изъят пневматический пистолет "МР-654К".