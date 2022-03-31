В Казани жители микрорайона Юдино пожаловались на странного и неадекватного мужчины, который держит в страхе весь район. Об этом сообщает "Татарстан-24"

В частности, на днях казанец устроил погром в автобусе. Очевидцы говорят, что все случилось на маршруте № 72. Он достал в салоне автобуса нож и начал угрожать пассажирам, потом громко кричат матерные ругательства, а под финиш "сольного выступления" громко включил музыку.

Но угроз мужчине показалось мало, он начал драку с пассажирами, вторые одержали победу и скрутили неадеквата, а потом выпроводили из транспорта на ближайшей остановке.

"Никакой безопасности пассажирам никто у нас не гарантирует и не дает. Огромное спасибо мужчинам, которые смогли обезвредить неадеквата. Слава Богу, никто не пострадал!", - говорят люди.