Перед судом в Благовещенске предстала 30-летняя женщина, которая из жалости к больной бабушке задушила ее.

Нужно отметить, что такова была последняя воля пенсионерки. Она обратилась к внучке с просьбой прекратить ее давние сильные боли, терпеть которые она больше не может. Внучка пожалела бабушку и согласилась сделать то, о чем ее попросили.

Бабушка написала предсмертную записку, взяла верёвку и, обвязав ее вокруг шеи, стала с силой стала стягивать свободные концы. При этом она попросила внучку помочь, так как у самой не хватало сил. Старушка потеряла сознание, внучка решила, что бабушка умерла и вышла из квартиры, а когда вернулась, то обнаружила, что старушка жива. Все пришлось повторять снова.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд счел признание вины в полном объёме, раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, совершение преступления по мотиву сострадания, вызванного испытываемыми погибшей сильными физическими болями и физическими страданиями на протяжении длительного периода времени, наличие на иждивении матери-инвалида", – сообщили в пресс-служба городского суда.

Женщину признали виновной в убийстве и отправили в колонию на 6 лет.