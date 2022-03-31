Под Мамадышем на видео попал странный мужчина, который бросился под автомобили, пытаясь имитировать наезд на самого себя. Видео появилось в социальных сетях и вызвало бурную дискуссию.

Водитель, который снял поведение неадеквата, ехал медленно, а потому успел вовремя остановиться, когда мужчина картинно и весьма артистично упал перед капотом его авто.

Мужчина понял, что план провалился, учинил странный перфоманс на проезжей части под дружный смех водителей и пассажиров.

Татарстанцы, оценившие видео, отметили, что мужчина - прекрасный актер и вполне мог бы украсить своим присутствием подмостки любого театра. Нашли те, кто призвал срочно номинировать его на "Оскар".