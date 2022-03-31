В Московской области 14-летняя девочка умерла во время проведения хирургической операции в одной из частных клиник. По данным СК СК региона, все случилось в городе Одинцове. Во время операции у девочки внезапно возникли проблемы с работой сердца. Врачи пытались оказать реанимационную помощь, но ребенок скончался.

По этому факту городской следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Из клиники изъяты используемые медикаменты, назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить точную причину смерти подростка.