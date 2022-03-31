В Екатеринбурге двое мужчин стали жертвами массового нападения и были жестоко избиты палками, ногами и кулаками, сообщает Е1.

На двоих напала группа из семерых мужчин. Причиной нападения стал тот факт, что один из двоих был должен 10 тысяч рублей. Оба потерпевших написали заявление в полицию. Но они оба не являются гражданами РФ, прописки не имеют.

Сотрудники полиции нападавших тоже задержали, опросили и отпустили из отдела. А вот пострадавших двое суток продержали в камере, отправили в суд, который в итоге принял решение депортировать обоих из РФ.