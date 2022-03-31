Ученик кадетской школы из Казани, погибший на железнодорожных путях, до последнего сидел в социальной сети. Во всяком случае, в момент трагедии, судя по времени его последнего визита на страничку в ВК, он присутствовал именно в виртуальном пространстве через мобильный телефон, сообщает ku66.ru.

Напомним, 17-летний кадет погиб на 21-м километре перегона Ометьево-Вахитово. Мальчик находился около путей, когда поезд, проезжавший мимо, сбил его. Подросток получил тяжелые травмы, которые привели к его гибели.

Расследованием занимается Управление СКР на транспорте.