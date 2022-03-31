Окажемся на перепутье: Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в апреле 2022 года

Астролог Тамара Глоба отличается наиболее точными прогнозами, а потому ее коллеги рекомендуют прислушиваться к тому, что она спрогнозировала на апрель 2022 года. По словам Глобы, наступят сложные жизненные периоды, многие окажутся на перепутье. Если вы будете готовы к испытаниями, то сможете выстоять и продуктивно решить все возникающие проблемы.

Общая характеристика

Апрель 2022 года будет благоприятным для тех, кто любит приключения и готов по первому зову сорваться в путь. Почти все знаки Зодиака в той или иной мере столкнутся с трудностями, многим предстоит принять важное решение, которое будет иметь отдаленные последствия и скажется на жизни.

О любви

Семейным людям в апреле предстоит пройти переломный момент в отношениях. Глоба говорит, что, к сожалению, некоторые браки будут разрушены, но те, которые вместе и стойко пройдут этот этап, смогут укрепить свои отношения.

Одинокие люди в апреле имеют все шансы встретить любовь. Но знакомства потребуют некоторых усилий.

О деньгах

Финансово апрель будет достаточно благоприятным для тех, кто имеет собственное дело, собственный бизнес. Предприимчивым, не боящимся идти на риск месяц подарит щедрые финансовые возможности.

Апрель позволит заключить выгодные сделки и найти нужных бизнес-партнеров. Правда, следует быть внимательными к финансовым операциям. Если пустить дела бесконтрольно, будут большие денежные потери.

О здоровье

Иммунитет многих знаков будет ослаблен в апреле, считает астролог. А потому мужчинам она советует меньше пить, а женщинам пойдут на пользу духовные практики. Главное - берегите нервы и не позволяйте стрессу убивать ваши нервные клетки.

Овен

Овнов ждут перемены к лучшему. Рутина уже надоела представителям знака, но перемены уже на пороге: грядет нечто совершенно новое и очень интересное. Кстати, эти перемены помогут Овну не только стать счастливее, но и улучшить финансовое положение.

Телец

На долю Тельцов, говорит астролог, в апреле выпадут суровые испытания. Но важно держать эмоции в руках и сохранить трезвость мыслей. Если поддаться эмоциям, можно наломать таких дров, что до конца года не разберешь. Начинать новые романтические отношения в апреле знаку не рекомендуется.

Близнецы

Жизнь Близнецов в апреле может омрачить их же собственная неуверенность в своих силах. Даже самые удачные дни могут пойти совсем не по плану, если Близнецы будут колебаться.

Глоба советует представителям знака тренировать уверенность. Это качество уже в апреле поможет Близнецам решить ряд финансовых вопросов и облегчит знакомство с человеком, который, вероятно, будет вашим спутником жизни.

Рак

Прагматичному Раку чужд риск. Но в апреле стоит отступить от своих правил и попробовать рискнуть. Это, считает Глоба, пойдет на пользу. На работе будьте внимательными: во второй половине месяца возможны трудности и недопонимания с руководством. В личную сферу постарайтесь внести побольше романтики, освежите свои отношения.

Лев

Лев в апреле будет погружен глубоко внутрь себя. Он может решиться поменять работу, место жительства, город. Львы, которые находятся в свободных отношениях, могут созреть до того, чтобы уже сделать предложение руки и сердца партнеру. Все перемены будут к лучшему, считает астролог.

Дева

Для Дев наступает отличный период уделить внимание и время личностному росту. Пересмотрите свое место в этой жизни, займите то, которого вы заслуживаете. Будьте инициативны. Глоба советует не стесняться просить близких о помощи, если будет трудно. Именно друзья и близкие помогут в апреле решить самые непростые вопросы.

Весы

Весам поможет умение быстро приспосабливаться и адаптироваться к новым условиям. Не стоит отметать и советы со стороны. Среди них будут очень ценные идеи, и если знак распознает их и возьмет на вооружение, то добьется многого.

В личной жизни Глоба советует Весам перестать смотреть назад, переживать то, что уже ушло. Лучше посмотреть только вперед и все наладится.

Скорпион

Скорпионам предстоит в апреле решить сложную задачу - понять, что именно мешает им двигаться дальше. Если причина найдена, следует как можно скорее устранить ее, и только второй месяц весны будет очень успешным для представителей знака.

Стрелец

Если в жизни Стрельца сейчас есть что-то, что его сильно не устраивает, наступает самое подходящее время все изменить. Будет страшно, но это - необходимо. Только в случае внесения изменений Стрелец получит отличные результаты как в работе, так и в личной сфере.

Козерог

Козерогам следует сосредоточиться не на новых целях, а на удержании уже достигнутой планки. Постарайтесь в апреле ее не потерять. Осторожность и осмотрительность помогут в этом.

Водолей

В жизни Водолеев с апреля события закружатся как в калейдоскопе. И в такой ситуации им важно постараться любой ценой сохранить душевное спокойствие, найти компромиссы и избежать ненужных конфликтов. Этого правила придерживаться следует во всех сферах, считает астролог.

Рыбы

Рыбы должны сказать "прощай" всем негативным воспоминаниям прошлого. Апрель благоприятен для того, чтобы начать жить в настоящем, изредка заглядывая в свое, несомненно, счастливое будущее. Помните, что все действия, совершенные вами в апреле, вернутся бумерангом.