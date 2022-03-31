В Москве с подвыпившим немного в теплой компании айтишником приключилась беда. Мужчина хорошо посидел в одном из баров, а потом вызвал такси и поехал домой. По пути задремал. Утром на его балансе отсутствовали 15 тысяч евро (почти полтора миллиона рублей).

34-летний айтишник был грубо разбужен в авто некими бородатыми мужчинами и вытолкан из машины у метро. И уже после этого он проверил свой счет и пришел в ужас.

Оказалось, что мирным сном подвыпившего айтишника воспользовались незнакомцы. Они заказали с его счета на "Озоне" 13 айфонов со срочной доставкой, и тем же утром их получили в пункте выдачи.

В "Озоне" ничем приободрить мужчину не смогли: курьер передал получателю в медицинской маске заказ, и тот скрылся в неизвестном направлении. Полиция взялась за расследование, однако найти мошенников будет крайне непросто, ведь пострадавший не сможет никого опознать.