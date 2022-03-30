В Казани мать ученицы 7 класса гимназии № 179 обратилась в полицию, прокуратуру и в Следком с жалобой на администрацию школы. Об этом сообщила "Вечерняя Казань".

Регина Садыкова говорит, что учителя и директор довели ее ребенка до истерики, закрыв девочку в туалете после уроков и не давая ей выйти, пока она не смоет тушь с ресниц. По словам матери, ситуация угрожала жизни ребёнка, поскольку девочка страдает сахарным диабетом, и скачок сахара в крови из-за стресса мог ей навредить.

"Сначала она позвонила мне на перемене, сказала, что в столовой к ней подошла завуч и попросила смыть тушь с ресниц. Я попросила дочку прислать мне свое фото, убедилась, что мы ничего не нарушили. Дело в том, что у родителей с администрацией школы есть устная договоренность, что сильно красить глаза и рисовать стрелки девочкам нельзя, но подкрасить тушью ресницы допустимо", — рассказала мать.

Но события развивались стремительно, и когда мать приехала в школу, то дочь снова позвонила ей, на этот раз она билась в истерике.

"Напуганная, плачет, говорит, что завуч и директор не выпускают ее из туалета, требуют смыть тушь. Как выяснилось, после уроков дочка с другими девочками зашла в туалет, а вскоре туда нагрянула завуч, протянула дочери мыло и стала заставлять умыться", — добавила Садыкова.

Женщина требует привлечь к ответственности администрацию школы за незаконное удержание ребёнка и создание жизнеугрожающей ситуации. Директор гимназии Эльвира Наумова отрицает обвинения и считает, что привлекать их не за что.

В городском управлении образования сообщили, что не видят противоправных действий администрации школы в отношении ребенка.