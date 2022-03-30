Ритейлеры делают деньги на панике: Почему курс доллара упал, а цены остались неизменными?

В связи с последними событиями россияне активно следят не только за политической повесткой дня, но и за экономической. В конце февраля курс доллара взлетел по отношению к рублю после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России, что в свою очередь подняло панику среди российского населения. Ведь как мы знаем, если доллар ползет вверх, значит и цены увеличатся.

Однако на сегодня курс доллара на Московской бирже уже упал до 86,2 рублей, евро стал 96, а рубль продолжает восстанавливать позиции и расти. При этом в супермаркетах цены не собирают понижаться. Об этом каждый день во всех социальных сетях дискутируют и спорят казанцы, да и все россияне в целом, как профессиональные финансисты. Prokazan.ru решили поговорить о том, что влияет на ценообразование и в каком случае будет снижение рубля, с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

Что влияет на цену на продукты?

По словам эксперта, ценообразование на продукты и на все остальное в большей степени сейчас зависит не только от доллара. В особенности на цену товаров первой необходимости, такие как сахар, который сметали несколько недель с полок, как горячие пирожки, а также другие продукты, которые участвуют в логистической цепочке, повлиял именно ажиотажный спрос.

"Просто продавцы ритейлеры делают деньги на паническом спросе, то есть на панике населения. Если спрос повышается, а предложение ограничено, то растет цена. Тоже самое с позиции экономики произошло, когда спрос компенсируется и приходит в норму, то предложение вынуждено по цене делать ставку на ее понижение. А что это у нас все так подорожало? Так, как говорится, паника плюс ажиотаж являются основными причинами. Ну и конечно плюс санкционные какие-то вещи, например, в стоматологии выросли цены на комплектующие, на то оборудование и материалы, которые они используют, и на которые в связи с ростом доллара подорожала цена. Цены увеличить - увеличили, но пока спрос не отреагируют, и люди не готовы будут за такие деньги лечить зубы, цена не снизится", - прокомментировал Ирек Галямов.

Действительно в Татарстане за прошедшие активные недели на сахарный песок спрос возрос в 16 раз, а цена увеличилась на 6,6 %, магазины физически не успевают выставлять продукцию в зал. Для борьбы с такой паникой, сахар стали продавать в магазинах даже по одному килограмму в руки, да еще и поставки сократили в магазин. Результат есть, от сахара жители Казани отстали, однако переключились уже и на соль и подсолнечное масло.

Как рассказал Ирек Галямов, такое поведение закончится, и уже ситуация стала корректироваться, все приходит в равновесное состояние.

"Когда население придет к пониманию той ситуации, в которой они находятся и постепенно успокоятся, начнем замечать, как цены будут снижаться. Как только люди не будут готовы покупать за такую цену, спрос упадет, а значит и цена тоже начнет снижаться", - отметил эксперт.

Вторым момент, который влияет на повышение цены, это то, что в связи с введенными санкциями ритейлеры не понимают, получат ли они следующую закупку. И все даже не из-за курса доллара, а из-за невозможности приобрести его.

"Банкам стоит запрет на продажу долларов, они даже долларовые вклады в рублях по-моему выдают. Насколько мне известно, у перекупщиков доллар стоит 100-120 рублей в зависимости от региона, у некоторых и выше доходит", - рассказал нам Галямов.

Фото: Сергей Булкин /News.ru

Так как это повышает цену на товар? Как рассказал эксперт на примере предприятия, которое торгует тюлями. Они продают свою продукцию в России за рубли, а поставляют товар из Турции, и там есть вроде бы турецкая лира, но фабрика рассчитывается в долларах, так как поставщики просят доллары. Это предприятие сейчас купить доллары не может напрямую на бирже или банке, приходится у перекупщиков доллары, которые дороже, вот и повышение цены происходит.

Будет ли инфляция и что станет с рублем?

Некоторые казанцы активно размышляют об инфляции. Будет, не будет или уже есть? По словам эксперта, сейчас укрепление рубля под сильным санкционным давление, и также влияет геополитическая обстановка, которая будет влиять на колебания рубля. Об инфляционных процессах говорить в полной мере пока рано.

"Надо смотреть, на время, когда будет понятны сроки операции, как отреагирует бизнес, надзорные органы, как это на практике происходить будет не ясно, в какой мере федеральная антимонопольная служба готова будет поработать, как будут контрольные органы за ценами наблюдать. Сейчас будет безработица, будет инфляция, будет падение покупательского спроса очевидно. Задача правительства и руководства привести в соответствие работу экономического механизма", - отметил Ирек Галямов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Недавно Владимир Путин объявил о том, что за газ "недружественные страны" должны платить теперь в рублях, который можно купить на Московской бирже. По экспертному мнению, это делается для укрепления рубля. Помимо недружественных стран, есть и дружественные, которые поставляют продукцию, например, тот же Китай.

Таким образом, сейчас идет масштабная структурная перестройка экономики России. Помимо всего вышеперечисленного идет также работа по импортозамещению. Если пойдет все по плану, то начнется резкое снижение цены и на продукты питание в том числе, считает эксперт. Но для этого необходимо, чтобы правительство грамотно все сделало, а рубль не только не рухнул, но и начал расти.

В этом будет помогать как раз отказ от долларовых контрактов и переход на рублевые, низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, сокращение притока иностранной валюты, а также закрытие торгов на российской бирже для нерезидентов. Следить и спорить, что будет еще рано, реальный курс рубля станет известен, когда Россия создаст логистические цепочки, торговые и производственные площадки.