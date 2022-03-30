Сотрудники таможни в аэропорту Казани нашли в багаже одного из пассажиров, который вылетал в ОАЭ, когти и клыки крупного хищника, об этом сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

"В багаже мужчины находились когти и клыки крупного хищника, предположительно семейства кошачьих. Количество когтей составило 177 штук, клыков - шесть", - говорится в сообщении.

Никаких разрешительных документов на груз у татарстанца не было. Было принято решение отправить изъятое на экспертизу, поскольку перемещение дериватов через границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).