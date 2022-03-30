Сезон кикшеринга в Казани будет открыт 10 апреля. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на компанию Urent.

В 2021 году на казанских улицах разместили более 2100 электросамокатов, взять в аренду которые могли все желающие. Менялись правила пользования таким транспортом.

Так, сейчас по требованию исполкома Казани установлены зоны ограничения скорости до 10-15 километров в час там, где имеется интенсивный пешеходный трафик - на Кремлевской набережной, на Баумана, на набережной озера Кабан, рынке "Родина", рядом с Казанским Кремлем, на перекрестках и других оживленных улицах. Таких зон ограничения в столице Татарстана - 73.