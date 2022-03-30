Жительница Красноярска, которая открыла стрельбу из ружья в одном из детских садов города, а перед этим убившая своего отца, объяснила следователям, чего на самом деле она хотела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, она ненавидит мужчин, и в детском саду намеревалась убить всех детей мужского пола. По этой же причине она убила и своего отца - он мужчина.

"Пояснила (мотивы своих поступков - прим. ТАСС) ненавистью к отцу и мальчикам. Пришла в садик, чтобы убить мальчиков", - сказал собеседник агентства.

19-летняя девушка успела совершить только один выстрел в стену, потом сотрудники садика ее повалили и держали до приезда Росгвардии.

Следственный комитет возбудил в ее отношении уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.