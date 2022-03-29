Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной спецоперации на Украине выполнены.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", — сказал он.

Что касается деталей хода спецоперации, которые интересуют всех россиян, Шойгу отметил:

"Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны... Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск".