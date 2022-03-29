Под Волгоградом обнаружено тело 15-летней школьницы, которая пропала еще в январе, и которую долго искали всем регионом.

Девочка пропала по пути в школу. В поисках девочки приняли участие более 400 волонтеров, задействовали снегоходы, вертолеты, но все тщетно. Выдвигались версии, что она заблудилась и замерзла. Позже рюкзак с школьными принадлежностями был найден в уличном туалете в центре села.

Тело девочки нашли на опушке леса под слоем снега. Сейчас следователи выясняют, что случилось с девочкой.