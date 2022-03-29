В Казани принято решение отказаться от идеи достройки ЖК "Поколение" на улице Аделя Кутуя. Всем дольщикам будут возвращены деньги. Объем возврата составит 428 миллионов рублей.

Такое решение принял наблюдательный совет Фонда развития территории. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"В ближайшее время дольщики смогут записаться на выплату компенсаций на официальном сайте фонда развития территорий", — пояснил решение исполнительный директор Фонда защиты прав дольщиков РТ Иван Новиков.

"Поколение" стало первым долгостроем, по которому принято подобное решение. Ранее все проблемные дома старались достраивать, и это получалось. Но с декабря минувшего года в законодательных нормах появились изменения, которые говорят, что дома с готовностью менее 80% не должны достраиваться, по ним выплачивается компенсация по рыночной стоимости.

"Поколение" в Казани начали строить в 2018 году. Квартиры собирались сдать в декабре 2020 года, но не получилось. Летом 2021 года дом включили в реестр проблемных объектов. Осенью прошлого года застройщик был признан банкротом.