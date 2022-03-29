В среду, 30 марта, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает республиканский Гидрометцентр, в ночь на 30 марта и днем этого же дня республика окажется во власти метелей и сильного ветра юго-западного направления с сильными порывами до 15 метров в секунду.

В течение дня среды в республике ожидается мокрый снег. В ночное время столбики термометров опустятся до 1-6 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

На дорогах образуется гололедица, местами сильная. А потому водителей и пешеходов просят быть очень осторожными и предельно бдительными - дорожная ситуация представляет опасность.