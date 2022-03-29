Все молодые россияне, которые пойдут служить весной этого года, не будут направляться ни в какие горячие точки. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки", — сказал он.

Глава военного ведомства отметил, что служба для призывников этой весны начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах, она продлится от 3 до 5 месяцев.

9 марта Министерство обороны РФ признало, что на Украине есть в некоторых частях срочники, и они принимают участие в спецоперации РФ на Украине. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оборонное ведомство предприняло все необходимые меры для того, чтобы не допустить их направления в районы боевых действий.