В Татарстане лидер ОПГ Борисково ответит за убийство 20-летней давности

В Республике Татарстан в суд направлено дело в отношении 60-летнего казанца, который обвиняется в убийстве 20-летней давности. Преступление было совершено в 2001 году. Об этом сообщил помощник главы Следкома РТ Алексей Матренин.

Следователи считают, что осенью 2001 года один из членов ОПГ "Новочебоксарские" пожаловал в Казань с визитом к ОПГ "Борисково". Предстоят серьезный разговор: гость пожаловался на конфликт с членами ОПГ "Первогорские".

По случаю встречи устроили застолье на улице Тихорецкой. В какой-то момент случилось бандитское недопонимание, и гость показал пистолет одному из "борисковских". В итоге мужчины помирились и продолжили отмечать встречу.

Они отправились в СНТ "50 лет Победы" в поселке Старое Победилово. Там между мужчинами опять вспыхнула ссора, в результате которой "новочебоксарский" ударил приятеля из ОПГ "Борисково" локтем в лицо. Казанец обиду терпеть не стал, отобрал пистолет у гостя и выстрелил ему в голову.

Лишь в прошлом году следователи смогли установить личность убийцы, он признал свою вину, дело направили в суд.