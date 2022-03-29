В Госдуме не поддержали предложение Татарстана снять мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Отмена моратория неизбежно приведет к человеческим жертвам в результате судебных ошибок, считает член комитета парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, о чем она заявила RT.

"Государство не вправе лишать жизни своих граждан ни при каких обстоятельствах. Мы не можем сегодня назвать нашу судебную систему прозрачной, мы не можем сказать, что не ошибаются следственные органы", — сообщила парламентарий.