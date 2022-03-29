Детский омбудсмен Республики Татарстана Ирина Волынец попросила отменить в РФ мораторий на смертную казнь для определенной группы преступников - для педофилов-убийц.

Волынец направила соответствующее письмо на имя председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила в послании, что РФ вышла из Совета Европы, а потому больше нет оснований для ограничения возврата смертной казни в стране.

"Каждого малыша мы оплакиваем всей страной — и каждый раз с праведным гневом возмущаемся от невозможности казнить убийцу. Принимая во внимание изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о направлении в Госдуму инициативы об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые против детей (в том числе половой неприкосновенности), повлёкшие смерть несовершеннолетних, в частности, об отмене моратория на смертную казнь за такие преступления", — пишет Волынец.