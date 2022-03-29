Следственный комитет по Ульяновской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины-грузчика, который до смети забил случайную знакомую и хранил ее тело на балконе.

В Следкоме рассказали, что грузчик ранее был судим за убийство и хранение наркотиков. Январским вечером в прошлом году он познакомился с 55-летней женщиной и пригласил ее в гости.

Употребив алкоголь, случайные знакомые поссорились, хозяин забил гостью до смерти. Женщина скончалась в его квартире.

Тело грузчик вынес на балкон, а личные вещи и одежду выбросил. Труп женщины случайно нашла пожилая мама мужчины, когда пришла к нему в гости.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.