Рубли не меняют, карты МИР не принимают: С какими трудностями столкнутся русские туристы за границей

В конце февраля страны Евросоюза полностью закрыли воздушное пространство для российских самолетов, что привело к невозможности авиасообщения не только с этими странами, но и другими, не поддержавшими санкции против России. Но это было только начало! Уже в начале марта российский туризм ждал еще один сюрприз от платежных систем Visa и Mastercard, а затем American Express и JCB, которые решили прекратить работу в России.

Так куда же теперь ехать отдыхать казанцам? И если есть куда, тогда как изменится формат выездного туризма? Обо всем об этом Prokazan.ru поговорили с турагентом Эльвиной Файзуллиной.

"В любую страну можно улететь через три страны"

На сегодня для россиян, в том числе и казанцев, границы нигде не закрыты. Если говорить о перелете, да, сейчас на российских самолетах массово летать заграницу нет возможности, но это можно сделать без проблем на иностранных авиакомпаниях, где рейсы регулярные и не чартерные. Однако и на отечественных самолетах можно улететь в ряд стран.

"В некоторые страны СНГ летают российские самолеты, российского производства, сухие джеты. Также авиакомпания Red Wings летает в Турцию", - рассказала нам Эльвина.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

По словам эксперта, без проблем, по цене и качеству сейчас казанцы смогут отдыхать поехать на курорты России, Дагестана, Миниральных вод, Абхазии. Что касается заграницы, без проблем можно будет улететь в ОАЭ, Турцию прямыми рейсами, и некоторые страны СНГ, такие как Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, к тому же виза в эти страны не нужна. Помимо этого Европа тоже не закрыта для россиян, если есть виза, туда тоже можно попасть.

"В Европу можно попасть через три страны, например, прилететь в Стамбул, Дубай, Доху, Каир и оттуда лететь в любую страну шенгенской зоны, официального закрытия границ для граждан РФ в ЕС нет. На данный момент нет только прямого авиасообщения. В целом в любую страну мира можно улететь через три страны, и в южную Америку и в Африку и так далее", - отметила турагент.

Куда лететь с картой "МИР" в кармане?

Если проблема перелета более или менее решаема, а турагенства смогут беспроблемно забронировать номера в отелях, то проблема расплачиваться за рубежом все же остается неизменной. Помимо отключения карт Visa и Mastercard также был введен запрет на покупку валюты физическим лицами с 9 марта, а это полностью меняет географию выездного туризма и отдыха.

Чаще всего туристы наличные рубли на валюту меняли в России перед поездкой, как правило, на первичные мелкие расходы, обеды и ужины, но основным запасом денег и гарантом свободного передвижения были карты. Сейчас придется вести крупную сумму, да и то, которую уже не купить в обменниках, а карту МИР, как мы знаем, принимают не везде. Значит самостоятельное путешествие уже будет проблемным, а туризм организованный будет ориентировать на две группы стран.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Первая группа это страны, где развита всеми любимая схема "Все включено". Казанским туристам достаточно будет оплатить сразу полный пакетный тур в России, и на месте не нести никаких дополнительных расходов.

"Если интересует отдых по пакетному туру, я бы советовала выбирать русские и абхазские курорты. Риск отмены рейсов минимальный. Либо ОАЭ и Турцию, в нынешних реалиях это самые безопасные маршруты заграницу, и также риск отмены минимален", - отметила Эльвина Файзуллина.

Среди таких стран для российских туристов также открыт Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, при возобновлении прямых рейсов также Куба, Доминикана и Мексика.

Как отметил эксперт, если выбирать направления отдыха более сложные и дорогие, обязательно необходимо иметь с собой достаточно наличной валюты. Если есть маленькие дети, то запасы детского питания и медикаментов.

"После отмены рейсов многим туристам пришлось провести на курортах долгое время, от 5 до 30 дней лишних. Те, у кого закончились наличные средства, не могли купить предметы первой необходимости, что очень усложняло пребывание их в чужой стране. Выбирая направления с высоким риском, нужно наперед обдумывать такие ситуации , когда возвращение домой будет не из простых жизненных ситуаций", - отметила Эльвина Файзуллина.

Фото: itour/Роял Холидэй Пэлас/Фотография из каталога

Вторая группа стран, на которую будет преимущественно в этом сезоне популярность, это страны, где принимают карты "МИР".

"Карту "МИР" без проблем принимают в Турции и ОАЭ , если ехать в страны, где не принимают карту "МИР", то обязательно нужны наличные. Также нужно учитывать, что не во всех странах меняют рубли", - отметила эксперт.

На самом деле стран, где без проблем можно расплатиться в магазине и снять наличные, только шесть. Это Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. Также в некоторых странах СНГ платежная система "МИР" обслуживаются в банкоматах ВТБ и Сбербанк, и в магазинах, где есть терминалы этих банков.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Главное направление, которое выигрывает при нынешних событиях это Турция. Там и карту принимают, и "все включено" есть.

Поможет ли UnionPay ?

Недавно путешественникам стали предлагать оформить китайскую платежную карту UnionPay. Однако оформить ее возможно в Казани не везде. Если на сайте этой системы написано, что применяется в 180 странах, а это практически во всем мире, то на самом деле все обстоит иначе.

"Сеть UnionPay менее развита в Европе, чем Visa и Mastercard. На практике ее карты могут приниматься не во всех банкоматах и магазинах. Если не ошибаюсь выпуск карты юнион стоит сейчас около 15 тысяч рублей, плюс ожидание до нескольких недель", - рассказала нам эксперт.

Спросите, как так? А все дело в том, что Китай не уточнил важную вещь. Если в стране один банк или магазин принимает оплату этой системы, то они эту страну тоже вносят в список. По факту турист может остаться без денег в чужой стране. Плюс после пандемии количество китайских туристов значительно снизилось, и во многих государствах начали отказываться от обслуживания этих карт. Поэтому перед оформлением, которое недешевое, необходимо уточнять примут ли ее. Ну и плюс GooglePay и ApplePay тоже не поддерживают эту карту.

Если же вы все таки решились куда-то полететь на отдых. Турагент Эльвина Файзуллина добавила, что отдых через турагентсва более безопасный на сегодня, так как туроператор максимально при форс мажорах старается снизить удар трат туристов, когда они находятся за рубежом, на государственном уровне. Продлевают проживание, заменяют рейсы - бесплатно. Если вы любите путешествовать самостоятельно, лучше ограничиться путешествием по необъятным просторам России.