В Екатеринбурге силовики задержали генерал-майора в отставке по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней ученицы коррекционной школы. Девочка обвинила его в групповом изнасиловании.

Несколько дней назад 15-летняя девочка ночью прибежала и обратилась за помощью к охраннику одного из жилых домов. Она попросила защиты и сообщила, что ее изнасиловали.

Охранник позвонил в полицию.

Выяснилось, что девочка познакомилась с мужчинами в социальных сетях, ее позвали в гости. В силу особенностей состояния здоровья подросток не отдавала себе полного отчета о возможных последствиях. Так она оказалась в квартире на улице Союзной, где и случилось групповое изнасилование.

В указанной девочкой квартире нашли хозяина - 54-летнего генерал-майора ВС Ф в отставке. В гостях у него был также 40-летний завотделением областного онкодиспансера, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Следователи предварительно установили, что мужчины употребили наркотики и изнасиловали подростка. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней.