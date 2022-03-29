Доцент Казанского федерального университета Тимур Аухадеев рассказал, когда ожидать наступления лета в Татарстане. О его прогнозах сообщила пресс-служба вуза.

"Согласно прогнозу на лето, июнь и август ожидаются в пределах климатической нормы, а июль, по показателям, оценивается чуть ниже нормы, то есть, холоднее. Однако это не говорит о том, что этот месяц будет отставать от нормального климатического хода, эта некая средняя величина. Это лето не будет лишено стандартной летней погоды, в том числе и жарких дней", - рассказал представитель кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы.

Эксперт считает, что разрушительного и серьезного половодья в этом году в республике не будет, снежный покров сходит равномерно и плавно, влага полноценно уходит в грунт. Таким образом, летняя погода может прийти уже в мае.