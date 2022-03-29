Будет трудно, но не всем: Павел Глоба представил прогноз для всех знаков Зодиака на апрель

Советский и российский астролог и публицист, писатель и предсказатель Павел Глоба представил ежемесячный прогноз для всех знаков Зодиака на апрель 2022 года. По словам специалиста, апрель будет сложным месяцем, но некоторые смогут обернуть трудности в свою пользу и извлечь из них несомненную выгоду.

Общая характеристика

Апрель 2022 года ярко отобразит характер покровителя года - Водяного Тигра. Те люди, чей характер похож на характер этого тотема, смогут рассчитывать на удачу: волевые, видящие цели, идущие к целям, немного горделивые, знающие себе цену.

Больших перемен апрель не принесет, считает Глоба, и не стоит проявлять инициативу, чтобы форсировать события. Особенно это касается личной сферы, любви, семьи. У большинства знаков будут происходить конфликты на работе. Многие столкнутся с финансовыми затруднениями.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Дни, когда благоприятны любые начинания, Глоба рекомендует использовать по максимуму. В апреле это периоды: 13–15апреля, 21–24 и 27 апреля. Если вы планировали что-то очень важное, то постарайтесь попасть в эти дни.

Неблагоприятными днями, когда велика опасность краха, неудачи, болезней, в апреле станут: 4, 8, 9 и 11 апреля. В это время стоит соблюдать осторожность во всем.

О любви

В апреле на романтические настроения и сюрпризы смогут рассчитывать только те, кто абсолютно верен своим вторым половинкам, а также тем, что находится в поиске любимого человека не для кратковременного увлечения, а для длительных и очень серьезных отношений, создания семьи.

Искатели кратковременных любовных приключений могут в апреле нажить себе кучу проблем. А неверные супруги не смогут утаить адюльтер, и правда станет известна второй половинке.

О деньгах

И работа, и дополнительная подработка в апреле потребуют от всех знаков Зодиака больших усилий. Легких денег не будет ни у кого. В середине апреля повышается риск потерять накопления, стать жертвами мошенников - будьте бдительны.

Те, кто хочет повышения на работе, не должны ввязываться в авантюры и слишком рискованные проекты. Глоба предупреждает, что все авантюристы в апреле столкнутся с риском попасть в долговую яму.

Астролог не советует при возникновении проблем обращаться к частным кредиторам.

О здоровье

Тигр вынослив и силен, а его нарастающая в апреле сила дает основание утверждать, что большинству из нас не грозят тяжелые болезни. Однако во второй половине месяца повышается риск травм на производстве и в быту, следует быть осторожнее.

Овен

Овен в целом соответствует по характеру покровителю года, и потому ему откроются дополнительные бонусы и возможности: если Овен не будет лениться, он непременно реализуется как личность творческая, деловая и успешная.

Глоба предупреждает, что во второй месяц весны к Овнам непременно обратятся родственники или близкие друзья, попросят о помощи. Не стоит им отказывать, если Овен не поможет близким, то рискует надолго лишиться поддержки Вселенной. В личной жизни Овна - полный штиль, новые знакомства заводить пока не стоит, они не принесут ожидаемого счастья, но вот проблемы принести очень даже могут.

Телец

Тельцам нельзя расслабляться. Месяц для представителей знака будет напряженным, придется очень постараться, чтобы сохранить то, что вы имеете. Даже если вы заранее планировали в апреле взять отпуск, то делать этого пока не стоит, считает астролог: отдых обязательно вам что-то или кто-то испортит.

Если Телец одинок и желает изменить личную сферу жизни, то в апреле для этого наступил вполне благоприятное время: новые знакомства будут интересными, увлекательными, полезными и приятными. К тоже же они вполне могут стать началом новой семьи.

Близнецы

Павел Глоба считает, что Близнецам апрель пошлет испытания на прочность. Многим представителям этого знака волею судьбы придется взять на себя ответственность за поддержку и помощь родственникам, особенно пожилым.

Зато судьба компенсирует Близнецам эти хлопоты и пошлет удачный финансовый период и массу возможностей для саморазвития: такой период начнется во второй декаде месяца и продлится до конца апреля.

Близнецам не стоит шиковать и тратить больше, чем позволяет текущая ситуация.

Рак

А вот Раки - настоящие любимчики апреля. Им будет везти практически во всем, и особенно - в личной жизни. Любовные приключения будут яркими, Раки смогут внести разнообразие в семейную жизнь, отношения выйдут на новый уровень.

Ракам будут легко даваться рабочие задачи, даже если большинству коллег они кажутся невыполнимыми. Во второй половине месяца существует высокий риск финансовых трудностей, но и тут Ракам помогут звезды, а точнее, на помощь оперативно придут близкие и друзья и помогут пережить непростые времена.

Лев

Глоба утверждает, что у Львов в апреле закончится черная полоса и начнется белая, но не сразу. Если Лев может отправиться в поездку, путешествие или командировку, астролог советует это сделать обязательно. Дело в том, что в дороге Лев познакомится с кем-то, кто поможет ему изменить всю его жизнь.

Львам не стоит бояться неудач, все возникающие трудности у представителя знака будут решаться почти сами собой, на удивление быстро и легко.

Совет от астролога - не лениться и не злоупотреблять алкоголем. Если Лев встанет на путь здорового образа жизни, то сможет добиться гораздо большего, чем даже сам рассчитывает.

Дева

Девам, считает Павел Глоба, предстоит противоречивый и неоднозначный месяц. Придется научиться совмещать свои желания и мнения с мнениями и желаниями окружающих, а Девы этого не любят.

Повышается вероятность конфликтов на работе, если есть возможность, лучше взять отпуск и провести его дома с интересной книгой или за просмотром любимых фильмов.

Глоба не советует Девам в апреле отправляться в дальние поездки. А еще он предупреждает, что Девы должны отдать все долги как можно скорее, это поможет открыть коридор благоприятных денежных возможностей. В идеале, лучше сделать это до 15 апреля.

Весы

Весам придется посмотреть на свои способности и возможности трезво. Месяц будет весьма неплох для тех, чья работа связана с творческой деятельностью. А вот всем остальным придется подумать, а свое ли место они вообще занимают. Если нет, не отчаивайтесь: в апреле Весы могут менять работу, сферу деятельности, им будет в этом сопутствовать удача.

Возможны трудности в отношении с детьми и близкими, постарайтесь не вступать с ними в сложные дискуссии по вопросам, где ваши точки зрения существенно расходятся.

Скорпион

Если Скорпион - транжира или живет с партнером, который напрочь не желает учиться экономить деньги, то в апреле знаку добра ждать не стоит: вероятны финансовые трудности, долги, подавленное настроение. Но если сам Скорпион готов взять на себя ответственность за финансовое обеспечение семьи и экономить, что месяц будет вполне благоприятным: есть даже вероятность, что вам внезапно вернут долг, сделают ценный подарок, предложат повысить зарплату.

Большой ошибкой Скорпионов может быть агрессия и нетерпимость по отношению к окружающим: если они будут вести себя так, то все шансы на удачу ликвидируют собственными руками.

Стрелец

Стрельцам предстоит разобрать завалы на работе, сделать все, что откладывалось на потом, решить кучу рутинных задач, не оставляя ничего без внимания. Это потребует сил, но если представитель знака с этой задачей справится, то непременно получит прекрасные бонусы в виде финансового благополучия и крепкого карьерного положения.

Глоба советует еще перед началом апреля хорошо подумать и вспомнить, кому вы давали обещания, которые не исполнили: их тоже нужно выполнить, причем обязательно.

Козерог

Для Козерогов апрель 2022 года будет стабильным. Не будет сюрпризов, но и особых неприятностей и трудностей тоже можно не ждать. Представителям знака не стоит строить больших планов на второй весенний месяц.

Глоба советует Козерогам не форсировать событий и не придумывать себе приключений там, где их не происходит естественным путем. Просто переждите штиль, будьте спокойны, сохраняйте то, что имеете, не гоняйтесь за журавлями в небе, ведь ваша синица в руке в апреле никуда улетать не собирается.

Водолей

Для Водолея наступает сложное время, когда придется научиться нести полную ответственность за большой фронт работы. Но важно, чтобы в этом месяце на первое место для представителя знака вышла даже не работа, а семья. В ней скопилась критическая масса недомолвок, неразрешенных ситуаций, которые требуют внимания Водолея, пока не случилось непоправимого.

Глоба советует не брать лишней работы на дом, четко разделять личное и служебное, а также продумать совместную семейную программу на каждый выходной апреля. Порадуйте близких, и сами получите большую порцию счастья.

Рыбы

Рыбам Глоба советует просыпаться после зимней спячки. Апрель будет благоприятен, если Рыбы начнут проявляться рабочую и социальную активность, посещать интересные места, встречаться с друзьями, близкими. Не сидите на одном месте.

Апрель благоприятен для тех Рыб, которые собираются сделать дома ремонт, провести генеральную уборку, переставить мебель или вообще изменить дизайн своего жилого помещения.

Новые знакомства в апреле станут полезными и приятными. Именно знакомые, и старые, и новые, помогут Рыбам найти выход из временных трудностей, дадут ценные советы.